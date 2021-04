The Falcon and The Winter Soldier – Recensione (Di domenica 25 aprile 2021) I Marvel Studios presentano la loro seconda serie originale dopo il grande successo di Wandavision. I toni questa volta sembrano essere molto diversi, ma il risultato è ancora una volta un prodotto quasi perfetto. Cosa aspetta gli eredi dello scudo di Captain America? Sam Wilson e James “Bucky” Barnes sono stati per anni le colonne al fianco di Captain America, ma ora la statua a cui facevano da contorno non c’è più, il che crea un enorme vuoto non solo per loro ma per l’America e per il mondo intero. È giunto il momento per i due eroi di fare un passo avanti, diventando entrambi qualcosa di più. Quale migliore occasione di un gruppo terroristico che sta seminando il panico perché vorrebbe riportare il mondo a com’era prima del “Blip”? Questo è l’incipit da cui la serie parte per raccontarci, attraverso un viaggio di sole 6 puntate, lo sviluppo e la crescita di questo particolare ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) I Marvel Studios presentano la loro seconda serie originale dopo il grande successo di Wandavision. I toni questa volta sembrano essere molto diversi, ma il risultato è ancora una volta un prodotto quasi perfetto. Cosa aspetta gli eredi dello scudo di Captain America? Sam Wilson e James “Bucky” Barnes sono stati per anni le colonne al fianco di Captain America, ma ora la statua a cui facevano da contorno non c’è più, il che crea un enorme vuoto non solo per loro ma per l’America e per il mondo intero. È giunto il momento per i due eroi di fare un passo avanti, diventando entrambi qualcosa di più. Quale migliore occasione di un gruppo terroristico che sta seminando il panico perché vorrebbe riportare il mondo a com’era prima del “Blip”? Questo è l’incipit da cui la serie parte per raccontarci, attraverso un viaggio di sole 6 puntate, lo sviluppo e la crescita di questo particolare ...

