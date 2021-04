Terribile incendio nella notte in ospedale, è una strage: 27 morti e 46 feriti (Di domenica 25 aprile 2021) Una strage terrificante. Sono sconcertanti le immagini che giungono da Baghdad, capitale dell’Iraq. Un incendio scoppiato in un ospedale, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile, ha provocato la morte di almeno 27 persone. Lo hanno comunicato i medici di altri ospedali all’agenzia di stampa Reuters. Ci sono anche 46 persone rimaste ferite. Secondo le prime informazioni disponibili l’incendio è stato provocato dall’esplosione di una bombola di ossigeno. Alla tragedia è aggiunta un’altra tragedia, quella dei pazienti ricoverati per Covid 19. L’episodio si è verificato, infatti, nell’ospedale Ibn Khatib, dove erano numerosi gli uomini e le donne che lottavano nel reparto di terapia intensiva dopo aver contratto il temibile virus. E, secondo quanto raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Unaterrificante. Sono sconcertanti le immagini che giungono da Baghdad, capitale dell’Iraq. Unscoppiato in untra sabato 24 e domenica 25 aprile, ha provocato la morte di almeno 27 persone. Lo hanno comunicato i medici di altri ospedali all’agenzia di stampa Reuters. Ci sono anche 46 persone rimaste ferite. Secondo le prime informazioni disponibili l’è stato provocato dall’esplosione di una bombola di ossigeno. Alla tragedia è aggiunta un’altra tragedia, quella dei pazienti ricoverati per Covid 19. L’episodio si è verificato, infatti, nell’Ibn Khatib, dove erano numerosi gli uomini e le donne che lottavano nel reparto di terapia intensiva dopo aver contratto il temibile virus. E, secondo quanto raccontato ...

