PlayStation 5 | Sony conferma il suo impegno nel diversificare la propria libreria esclusiva

(Di domenica 25 aprile 2021) In un'intervista con GamesIndustry.biz, il capo diWorldwide Studios e fondatore di Guerrilla Games, Hermen Hulst, ha annunciato l'arrivo di un nuovo titolo esclusivo per PS5, a cura del neonato team Firewalk Studios, composto da veterani di Bungie e Activision. Ancora non sappiamo nulla di questo particolare titolo d'esordio, se non che sarà un titolo AAA multiplayer. Proprio questo dettaglio ha suscitato la curiosità del pubblico:è nota per le sue esclusive singleplayer, come mai stavolta ha deciso di puntare sul multiplayer? Hulst ha voluto chiarire la situazione, semplicemente affermando cheè interessata ad offrire un parco titoli vario e distinto, pur mantenendo il "marchio di fabbrica" della compagnia. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation5, Sony conferma il suo impegno nel diversificare la propria libreria esclusiva. - infoitscienza : PlayStation Home, Sony rinnova il marchio: tornerà su PS5? - infoitscienza : PlayStation Home torna su PS5? Sony ha rinnovato il trademark - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: PlayStation Now - Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PS4 - Account… - RedBlack85 : PlayStation Home tornerà su PS5? Sony ha rinnovato il trademark fino al 2028 -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Sony

... Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV,TV, Hisense Tv, Sky Q, Sky Q Black, TIM box, Now TV Smart Stick, Now Tv Box, Vodafone TV); Console giochi (...... Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV,TV, Hisense Tv, Sky Q, Sky Q Black, TIM box, Now TV Smart Stick, Now Tv Box, Vodafone TV); Console giochi (...Il capo di Sony Worldwide Studios, Herman Hulst, ha affermato che Sony non vuole guardare solo ai blockbuster singleplayer, ma anche alle esperienze nuove e sperimentali.Non ci sono quasi offerte per Playstation 5. Il boss di Playstation rivela il motivo e fa sperare in una grande consegna. La Playstation 5 è ancora un ...