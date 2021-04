Lupo approfitta del coprifuoco e va in cerca di cibo in centro (Di domenica 25 aprile 2021) Il Lupo viola il coprifuoco e se va a spasso in città, a poche decine di metri dal Viale delle Vittoria ad Ancona . A notarlo la scorsa notte, attorno alle 2, sono stati i militari del Radiomobile ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) Ilviola ile se va a spasso in città, a poche decine di metri dal Viale delle Vittoria ad Ancona . A notarlo la scorsa notte, attorno alle 2, sono stati i militari del Radiomobile ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ancona, #lupo approfitta del coprifuoco e va in cerca di cibo in centro - leggoit : #Ancona, #lupo approfitta del coprifuoco e va in cerca di cibo in centro - francobus100 : Lupo approfitta del coprifuoco e va in cerca di cibo in centro. Avvistato dai carabinieri tra le auto in sosta… - BonnieandLana : RT @faenzanet: Un bel lupo approfitta stamani del lockdown ed attraversa la Modiglianese?? - manfredik57 : @KTonkova @MarcoStac Le 'statistiche' in Italia valgono zero...perché devi 'dimostrare che è stato il lupo'. Il pro… -