L'Udinese passa 2-4 al Vigorito e inguaia il Benevento (Di domenica 25 aprile 2021) Vittoria importante per L'Udinese che infligge ben quattro reti alla squadra di Filippo Inzaghi. Sanniti in piena lotta salvezza E' da pochi minuti terminata la gara delle 12.30 tra Benevento ed Udinese. La squadra friulana esce dal Vigorito con tre punti che sanno tanto di salvezza. Ottima prestazione dei bianconeri che battono i sanniti con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

