Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | ordine d’arrivo e classifica Vince Pogacar | 15° Formolo | 61° Fabio Aru

(Di domenica 25 aprile 2021) Nella terza Classica Monumento, la, il trionfo è del campione del Tour de France 2020 Tadej. Un trionfo impressionante quello del corridore della UAE-Team Emirates che in un testa a testa appassionante è riuscito a prevalere in arrivo all’ultimo respiro nei confronti del campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) e dell’altro transalpino David Gadu (Groupama – FDJ). Una vittoria che conferma le grandi qualità di, non solo nelle grandi corse a tappe, ma anche in prove di un giorno di questa tradizione. Il migliore della truppa italiana è stato Davidegiunto in 16ma posizione, mentreAru ha terminato nelle retrovie in 61ma piazza. Di seguito ...

La 107ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi finisce tra le mani di Tadej Pogacar, capace di prendersi in volata un successo che sembrava essergli sfuggito di mano.