Isola 15 | Akash Kumar sta mentendo? Spuntano nuove prove a Domenica Live

(Di domenica 25 aprile 2021) Asi è tornato a parlare del colore degli occhi di. Dopo la sua smentita e spiegazione in studio discorsa sono emersee testimonianze. Un paparazzo ha mostrato delle foto passate del modello. L’ultima testimonianza arriva da una ex campagna di liceo di. La ragazza ha inviato una lettera alla redazione di Barbara D’Urso ed era in collegamento oggi. Buongiorno Barbara, mi presento, mi chiamo sofia martini ho 26 anni e abito a Verona. Ho conosciutonel 2010/2011 quando avevo 16 anni a Vicenza dove “frequentava” il liceo Pigafetta, ho virgolettato di proposito dato che più che frequentare era solo iscritto. Ci trovavamo alla stazione alla mattina quando saltavamo scuola, alle ...

...di battibecco conKumar proprio nello studio di Domenica Live. "Sono quattro anni che mi scatti le foto, puoi dirlo che gli occhi sono miei", aveva tuonato il modello ed ex naufrago dell'...(Aggiornamento di Emanuela Longo) BRIGHTOCULAR, INTERVENTO PER CAMBIARE COLORE OCCHI/Kumar e il like sospettoKumar e le ultime dopo l'dei FamosiKumar torna a Domenica Live ...Domenica Live, Akash Kumar smascherato da una compagna di liceo: "Aveva gli occhi scuri" Akash Kumar un ex concorrente de L'Isola dei Famosi 2021 da ...A Domenica Live si è tornato a parlare del colore degli occhi di Akash Kumar. Un paparazzo ha mostrato delle foto passate del modello.