Il parco Gioia non lascia indietro nessuno

(Di domenica 25 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Ungiochi per tutti. Nel polmone verde di Villa Mylius è stato ufficialmente inaugurato il, il primo spazio della città di Varese dove ogni bambino può divertirsi ...

Advertising

mina_parco : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 22.04.2021 #Chicco saluta tutti, domani va a casa!! Chi lo adotterà è super fortunato, non sa ancora quanto amore… - rmolinari64 : Un esempio di solidarieta', di attenzione e una idea di citta' accogliente nata dal basso grazie alla forza di volo… - rmolinari64 : Inaugurato il “Parco Gioia”, il primo parco inclusivo della città di Varese - varesenews : Inaugurato il “Parco Gioia”, il primo parco inclusivo della città di Varese - GabryAnton : RT @AuditoriumPdM: 2774 anni di Roma e 19 dell'Auditorium Parco della Musica ?? . Oggi ricordiamo con gioia l'inaugurazione della Sala Petr… -

Ultime Notizie dalla rete : parco Gioia

di Lorenzo Crespi Ungiochi per tutti. Nel polmone verde di Villa Mylius è stato ufficialmente inaugurato il, il primo spazio della città di Varese dove ogni bambino può divertirsi con i suoi coetanei senza alcuna limitazione. Il luogo è stato infatti pensato con l'obiettivo di permettere ai ...Si chiama "" ed è nato dall'idea di due mamme, Anita Romeo ed Emanuela Solimeno con la collaborazione di enti, associazioni e del comune di Varese. Galleria fotografica Inaugurazione del ...Inaugurata la prima area giochi inclusiva realizzata all’interno di Villa Mylius: una battaglia vinta grazie all’impegno di due mamme ...Grande spavento per Kylian Mbappé che, dopo la doppietta, esce per infortunio contro il Metz: le condizioni dell'attaccante del PSG.