Il 25 aprile è ‘roba vecchia’? Da giovane dirigente Anpi vi dico di no e vi spiego il perché (Di domenica 25 aprile 2021) di Valentina Tagliabue “Come si può essere partigiani senza avere combattuto la guerra del 45? Comunque, complimenti Valentina. Tu che nulla sai della guerra e dei partigiani, sappi che io sono contro gli Imperatori, i Satrapi, i Tiranni il Triumvirato ed anche, per l’Egitto, i Faraoni! Inoltre, volevo segnalare che è recente la nomina del presidente diciottenne della ANRN, “Associazione Nazionale Reduci Napoleonici”, mentre sono ancora libere le cariche direttive dell’Associazione “Oriazi e Curiazi” e del comitato ‘Amici di Montezuma’ (riservata ad atzechi di nascita o di adozione). Comunico infine la chiusura, per mancanza di partecipanti, dell’associazione ‘L’ultimo dei Mohicani’. Anzi, ora che ci penso, Valentina potrebbe candidarsi anche a Presidente dell’Associazione ex combattenti delle guerre puniche, il rischio che Annibale passi le Alpi è attuale più che mai.” Mi chiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) di Valentina Tagliabue “Come si può essere partigiani senza avere combattuto la guerra del 45? Comunque, complimenti Valentina. Tu che nulla sai della guerra e dei partigiani, sappi che io sono contro gli Imperatori, i Satrapi, i Tiranni il Triumvirato ed anche, per l’Egitto, i Faraoni! Inoltre, volevo segnalare che è recente la nomina del presidente diciottenne della ANRN, “Associazione Nazionale Reduci Napoleonici”, mentre sono ancora libere le cariche direttive dell’Associazione “Oriazi e Curiazi” e del comitato ‘Amici di Montezuma’ (riservata ad atzechi di nascita o di adozione). Comunico infine la chiusura, per mancanza di partecipanti, dell’associazione ‘L’ultimo dei Mohicani’. Anzi, ora che ci penso, Valentina potrebbe candidarsi anche a Presidente dell’Associazione ex combattenti delle guerre puniche, il rischio che Annibale passi le Alpi è attuale più che mai.” Mi chiamo ...

Advertising

ilfattoblog : Il 25 aprile è ‘roba vecchia’? Da giovane dirigente Anpi vi dico di no e vi spiego il perché - __Outsider___ : 17. Dicono che non ne mancano molti, finiti loro anche il 25 aprile andrà a perdere di significato sino a essere ar… - pickurmochi : Buon 25 di aprile mutualini sto già leggendo roba vediamo quanto duro oggi prima di nominare qualche santo - Psyclo_Bo : RT @ComunistaRosso: Per un giorno all'anno si simula una roba di sinistra e per gli altri 364 si può tranquillamente tornare a fare il tifo… - TininatinaE : Il 25 Aprile è roba da Tom e Jerry ha osato scrivere un consigliere fascista aretino su Instagram; per lui certamen… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile ‘roba Raccolta differenziata: tutti uniti nella separazione dei rifiuti secondo Enrico Bertolino: «Io riciclo e tu?» Corriere TV