GF Vip, Elisabetta Gregoraci a Domenica In: “Flavio è ancora innamorato di me” (Di domenica 25 aprile 2021) Ospitata a Domenica Live, Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, ha rilasciato inaspettate dichiarazioni. Tra gli argomenti affrontati con Mara Venier, la showgirl calabrese ha anche parlato di Flavio Briatore, suo ex marito. “ancora innamorato di me” – Al salottino della Venier, la Gregoraci ha ammesso di aver sentito proprio oggi l’ex L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ospitata aLive,, una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, ha rilasciato inaspettate dichiarazioni. Tra gli argomenti affrontati con Mara Venier, la showgirl calabrese ha anche parlato diBriatore, suo ex marito. “di me” – Al salottino della Venier, laha ammesso di aver sentito proprio oggi l’ex L'articolo

Advertising

BakshDark : #gregorelli Domenica In, la Gregoraci e il rapporto con Briatore: “La gente non capisce” – DiLei - MarioBro66 : Elisabetta non le manda a dire #gregorelli #prelemi #elisabettagregoraci #tzvip - eliqueen123 : Segnalate il sito phica. net raga, tra le varie ragazze nei vip ci sono i volti di tantissime donne tra cui Elisabe… - GarziaFlaminia : RT @GrandeFratello: La Porta Rossa si chiude alle spalle di Elisabetta... che effetto farà la sua essenza sui VIP rimasti in Casa? #GFVIP h… - noemipataaa : Quindi anche la sua amatissima Elisabetta non era una vera vip? Alfo sei sempre il solito ?? #eligreg #tzvip -