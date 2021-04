Don Felice, Dulcamara e l’amore di Ugo Piastrella (Di domenica 25 aprile 2021) di Olga Chieffi Sabato champagne con Ugo Piastrella, ospite del format virtuale del quotidiano “Le Cronache”, in diretta sui social del giornale, il quale dopo il dialogo familiare ha donato ai follower del contenitore teatrale la commedia brillante “Don Felice e le pillole dell’amore”, adattata in napoletano, da Benedetto Casillo, dalla celeberrima pochade scritta da Charles Maurice Hennequin con la collaborazione di Paul Bilhaud, nel 1904, Le pillole d’Ercole una serie di irresistibili gags, qui pro quo, colpi di scena, un grande meccanismo comico che offre al contempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano. Una puntata, questa, che ha esordito con una sigla, firmata da Nicola Cerzosimo, che ha quale commento sonoro l’entrata del Dottor Dulcamara, personaggio chiave dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 aprile 2021) di Olga Chieffi Sabato champagne con Ugo, ospite del format virtuale del quotidiano “Le Cronache”, in diretta sui social del giornale, il quale dopo il dialogo familiare ha donato ai follower del contenitore teatrale la commedia brillante “Done le pillole del”, adattata in napoletano, da Benedetto Casillo, dalla celeberrima pochade scritta da Charles Maurice Hennequin con la collaborazione di Paul Bilhaud, nel 1904, Le pillole d’Ercole una serie di irresistibili gags, qui pro quo, colpi di scena, un grande meccanismo comico che offre al contempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano. Una puntata, questa, che ha esordito con una sigla, firmata da Nicola Cerzosimo, che ha quale commento sonoro l’entrata del Dottor, personaggio chiave dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, ...

