Domenica In, lo sfogo in diretta di Elisabetta Gregoraci (Di domenica 25 aprile 2021) Ospite a Domenica In, Elisabetta Gregoraci, ha raccontato aneddoti sulla sua famiglia d’origine, sull’ex marito Flavio Briatore e sul figlio Nathan. Domenica In, Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) Ospite aIn,, ha raccontato aneddoti sulla sua famiglia d’origine, sull’ex marito Flavio Briatore e sul figlio Nathan.In,e il rapporto con Flavio Briatore su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Larresto ha causato danni: dramma Fabrizio Corona lo sfogo della madre a Domenica Live - #Larresto #causato #danni… - dekadanze : ++ perché sono stressata, perché a volte lavoro dodici ore in un giorno, tutti i giorni compresi sabato e domenica,… - _SimoTarantino : @autofiorlig e dopo questo sfogo assolutamente non sofferente, a domenica, sperando di vederti in panchina, anche s… - _fede_rica_p : @2fuffology Domenica un amico rianimatore mi raccontava la stessa cosa, con tutto il disagio psicologico emotivo ch… - IsaeChia : Ariadna Romero non era d’accordo con l’ospitata di #PierpaoloPretelli col piccolo Leo a #DomenicaLive? Lo sfogo del… -