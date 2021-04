Domenica In, Gregoraci sulle nozze con Briatore: “Cercavo di rimandarle” (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica in La showgirl ha aperto il suo cuore a Mara Venier e ha svelato il suo futuro in tv tra conferme e nuovi progetti Pubblicato su 25 Aprile 2021 Ospite a Domenica In Elisabetta Gregoraci si è raccontata tra vita privata e carriera professionale. L’ex volto del Grande Fratello Vip, nella puntata del 25 aprile 2021, ha parlato della sua mamma morta. La donna si è ammalata di tumore a trentotto anni, poi ha sempre combattuto ed è stata sempre una donna molto forte. Nonostante le terapie, stava bene e per lei era bellissima. Il percorso della sua malattia è stato lungo e difficile, vissuto con il padre e sua sorella. Elisabetta ha trascorso la sua infanzia negli ospedali dove è stata per più di 15 anni. La madre e il padre si sono amati per ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)in La showgirl ha aperto il suo cuore a Mara Venier e ha svelato il suo futuro in tv tra conferme e nuovi progetti Pubblicato su 25 Aprile 2021 Ospite aIn Elisabettasi è raccontata tra vita privata e carriera professionale. L’ex volto del Grande Fratello Vip, nella puntata del 25 aprile 2021, ha parlato della sua mamma morta. La donna si è ammalata di tumore a trentotto anni, poi ha sempre combattuto ed è stata sempre una donna molto forte. Nonostante le terapie, stava bene e per lei era bellissima. Il percorso della sua malattia è stato lungo e difficile, vissuto con il padre e sua sorella. Elisabetta ha trascorso la sua infanzia negli ospedali dove è stata per più di 15 anni. La madre e il padre si sono amati per ...

