Darmian fa godere l'Inter: lo scudetto è sempre più vicino (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Darmian come Fabio Grosso al Mondiale 2006. Poco glamour ma uomo del destino, l'ex Parma firma un altro momento iconico della cavalcata Interista verso lo scudetto. Dopo il gol al Cagliari nel ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) Matteocome Fabio Grosso al Mondiale 2006. Poco glamour ma uomo del destino, l'ex Parma firma un altro momento iconico della cavalcataista verso lo. Dopo il gol al Cagliari nel ...

