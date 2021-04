Da noi… a ruota libera, puntata 25 aprile 2021: Gigi D’Alessio, Carlo Conti e Massimiliano Ossini (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi, domenica 25 aprile 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentaduesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentaduesima puntata, la conduttrice avrà ospite Gigi D’Alessio per un ritratto sincero del cantautore tra ricordi, aneddoti inediti e incontri speciali. Inoltre, nel corso della puntata Francesca Fialdini farà un’incursione a sorpresa negli studi dello show di Raiuno Top dieci, dove incontrerà il padrone di casa Carlo Conti. Infine, Massimiliano Ossini si racconterà attraverso ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi, domenica 25, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentaduesimadella seconda edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentaduesima, la conduttrice avrà ospiteper un ritratto sincero del cantautore tra ricordi, aneddoti inediti e incontri speciali. Inoltre, nel corso dellaFrancesca Fialdini farà un’incursione a sorpresa negli studi dello show di Raiuno Top dieci, dove incontrerà il padrone di casa. Infine,si racconterà attraverso ...

Advertising

MediasetPlay : Dayane con noi a ruota libera! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed… - MontiFrancy82 : A #DanoiARuotaLibera ospiti @_GigiDAlessio_ @CarContiRai e @massimilianotv @francifialdini - SMSNEWSOFFICIAL : A #DanoiARuotaLibera ospiti @_GigiDAlessio_ @CarContiRai e @massimilianotv @francifialdini - massimilianotv : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “Da noi…A Ruota Libera” ospiti Gigi D’Alessio, Carlo Conti e Massimiliano Ossini - bubinoblog : DOMENICA IN, DOMENICA LIVE, DA NOI A RUOTA LIBERA: TUTTI GLI OSPITI DEL 25 APRILE 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota 'Da noi...a ruota libera' su Rai1 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana