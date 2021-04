Covid | Locatelli sul coprifuoco alle 22 | «Sarà fatta una verifica a metà maggio» E sulla variante indiana | «Nessun dato che resista ai vaccini»

(Di domenica 25 aprile 2021) Per fare unasul contestato mantenimento delore 22necessario aspettare. «È il tempo minimo per vedere che impatto hannocurva epidemiologica una serie di scelte che hanno avuto il merito di tutelare la salute pubblica e venire incontro al disagio sociale e alla sofferenza economica». Queste le parole del presidente del Consiglio superiore della sanità Francoa Mezzora in più su Rai3. «Se avremo dati positivi – dice -,o ha il gusto sadico di restringere i movimenti. La scelta che è stataè quella di mantenere il controllo su quelle che sono occasioni di socialità che possono determinare rischi». Una scelta, conclude che va inquadrata «nel succo ...

'E' il tempo minimo - ha detto il presidente del Css Franco- per vedere che impatto ... Luca Zaia, in una lettera inviata ai veneti in vista delle nuove regole rispetto al- 19 decise ...E sulla variante indianaha detto: ''Andrei molto cauto'' sul fatto che possa bucare i vaccini perché ''non ci sono dati che supportino questa tesi'' e quindi ''non creerei allarmismi''.La verifica sul coprifuoco sarà fatta a metà maggio. "È il tempo minimo per vedere che impatto sulla curva". Così ha detto Locatelli ...ROMA - La verifica sul coprifuoco sarà fatta a metà maggio. «E' il tempo minimo - ha detto il presidente del Css Franco Locatelli a "Mezzora in più" su Rai3 - per vedere che impatto hanno sulla curva ...