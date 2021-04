Beautiful, cambio radicale e inaspettato | La storia (Di domenica 25 aprile 2021) Beautiful si è reso protagonista anche di cambi radicali nella sua storia. Ce n’è uno che ha stupito i più attenti, andiamo a ricordarlo. BeautifulPrima di approfondire il discorso è il caso di andare a leggere da vicino le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 25 aprile 2021, in cui cade il giorno della Liberazione. La soap non si ferma e va in onda dalle ore 14.00 su Canale 5. Sally aspetta il risultato di alcuni esami e ci saranno delle novità sulle sue condizioni cliniche. La ragazza sta vivendo un momento molto complicato sotto diversi punti di vista. Sia sul lavoro che dal punto di vista personale le cose non vanno proprio come ci si sarebbe aspettati. LEGGI ANCHE >>> Così è davvero troppo anche per i fan Wyatt l’ha lasciata per tornare con Flo e molti pensano che lo stato di salute precario ... Leggi su altranotizia (Di domenica 25 aprile 2021)si è reso protagonista anche di cambi radicali nella sua. Ce n’è uno che ha stupito i più attenti, andiamo a ricordarlo.Prima di approfondire il discorso è il caso di andare a leggere da vicino le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 25 aprile 2021, in cui cade il giorno della Liberazione. La soap non si ferma e va in onda dalle ore 14.00 su Canale 5. Sally aspetta il risultato di alcuni esami e ci saranno delle novità sulle sue condizioni cliniche. La ragazza sta vivendo un momento molto complicato sotto diversi punti di vista. Sia sul lavoro che dal punto di vista personale le cose non vanno proprio come ci si sarebbe aspettati. LEGGI ANCHE >>> Così è davvero troppo anche per i fan Wyatt l’ha lasciata per tornare con Flo e molti pensano che lo stato di salute precario ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful cambio Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2021 Qui la trama completa di Beautiful Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 ... Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2021 ...Liam? Qui la trama completa di Beautiful Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful ... Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per ...

Beautiful, cambio radicale e inaspettato | La storia Altranotizia Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2021 Nella puntata di Beautiful di oggi-23 aprile 2021 - Steffy continua a essere ... Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva.

