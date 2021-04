ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini: “Con Karatsev sarà un match molto duro. I miei addominali sono a posto” (Di domenica 25 aprile 2021) Finale raggiunta per Matteo Berrettini a Belgrado, al termine di un match dall’andamento un po’ strano con il giapponese Taro Daniel, sconfitto per 6-1 6-7(4) 6-0. Il romano tornerà a giocare un ultimo atto a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, quando ci riuscì a Stoccarda e sconfisse il canadese Felix Auger-Aliassime. Sfiderà il russo Aslan Karatsev, vittorioso dopo oltre tre ore contro Novak Djokovic. Queste le parole del romano a fine match: “Ho giocato un’altra finale anche se era diversa, quella dell’ATP Cup. Però è vero che non ho giocato molti tornei. Negli ultimi tempi non sono stato al 100% mentalmente e fisicamente, perciò sono davvero contento di essere qui“. Su Karatsev: “Lui è veramente bravo, quello che sta ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Finale raggiunta per, al termine di undall’andamento un po’ strano con il giapponese Taro Daniel, sconfitto per 6-1 6-7(4) 6-0. Il romano tornerà a giocare un ultimo atto a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, quando ci riuscì a Stoccarda e sconfisse il canadese Felix Auger-Aliassime. Sfiderà il russo Aslan, vittorioso dopo oltre tre ore contro Novak Djokovic. Queste le parole del romano a fine: “Ho giocato un’altra finale anche se era diversa, quella dell’ATP Cup. Però è vero che non ho giocato molti tornei. Negli ultimi tempi nonstato al 100% mentalmente e fisicamente, perciòdavvero contento di essere qui“. Su: “Lui è veramente bravo, quello che sta ...

