Atalanta, a Roma due punti buttati: col Bologna deve ripartire la corsa-Champions (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il turno infrasettimanale, l’Atalanta affronta questa sera nel posticipo domenicale al Gewiss Stadium il tranquillo Bologna. C’è certamente rammarico per il risultato scaturito contro la Roma, soprattutto per le numerosissime palle gol sprecate che avrebbero portato la formazione orobica, prima dell’espulsione di Gosens, ad un vantaggio che difficilmente i giallorossi avrebbero colmato. Se i giocatori hanno commesso diversi errori, non esente da colpe appare anche mister Gasperini che, a mio modesto avviso, non avrebbe dovuto togliere Malinovskyi che in quel momento stava disputando un’eccellente partita. Pasalic copre maggiormente? Certamente si, ma prima l’obiettivo è mettere al sicuro il risultato e poi, eventualmente, pensare a difenderlo. Non è sempre stata la sua filosofia in questi anni? Un peccato, perché la vittoria ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il turno infrasettimanale, l’affronta questa sera nel posticipo domenicale al Gewiss Stadium il tranquillo. C’è certamente rammarico per il risultato scaturito contro la, soprattutto per le numerosissime palle gol sprecate che avrebbero portato la formazione orobica, prima dell’espulsione di Gosens, ad un vantaggio che difficilmente i giallorossi avrebbero colmato. Se i giocatori hanno commesso diversi errori, non esente da colpe appare anche mister Gasperini che, a mio modesto avviso, non avrebbe dovuto togliere Malinovskyi che in quel momento stava disputando un’eccellente partita. Pasalic copre maggiormente? Certamente si, ma prima l’obiettivo è mettere al sicuro il risultato e poi, eventualmente, pensare a difenderlo. Non è sempre stata la sua filosofia in questi anni? Un peccato, perché la vittoria ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - gabryjuve_89 : RT @JPeppp: La Serie A senza Juve, Milan e Inter Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce… - AleGobbo87 : RT @JPeppp: La Serie A senza Juve, Milan e Inter Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce… - doublegiem : @IMjnterista @vitocussss @NandoPiscopo1 @verok_cal @Rigna_over Il Napoli è più in forma di tutte, anche dell'Atalan… -