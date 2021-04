25 Aprile | il presidente Mattarella | Oggi più che mai necessario restare uniti

(Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 76° anniversario della Liberazione, ildella Repubblica, Sergioha deposto una corona in ricordo delle vittime del rastrellamento del Quadraro, quartiere romano...

Ragionare oggi sulle presidenziali, il cui primo turno dovrebbe svolgersi il 212022, è ... Per quanto molto criticato , la popolarità delè molto più alta dei suoi due immediati ...Ildella Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all'Altare della Patria, nella cerimonia per il 25. Presenti anche ildel Consiglio Mario Draghi, ildel Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ildella Camera Roberto Fico, il ministro della Difesa Lorenzo ...25 aprile, Mattarella all'altare della Patria e al quartiere Quadraro. Roma - Il capo dello stato nel luogo che fu teatro di un feroce rastrellamento: "Rinascita, unità, coesione guidarono nella ricos ...Una corona d'alloro per il 76esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio così all'Altare della Patria.