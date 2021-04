25 aprile: Conte cita Calamandrei, 'visitate luoghi dove hanno combattuto partigiani' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Viva la Liberazione, viva la nostra Italia". Lo scrive l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook per il 25 aprile, citando poi una frase di Piero Calamandrei. "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Viva la Liberazione, viva la nostra Italia". Lo scrive l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe, in un post su Facebook per il 25ndo poi una frase di Piero. "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogoè nata la nostra Costituzione, andate nelle montagnecaddero i, nelle carcerifurono imprigionati, nei campifurono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

