25 aprile a Sant’Anna di Stazzema: con l’intervento di Giani. In video Fico e Segre (Di domenica 25 aprile 2021) Celebrato il 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema, luogo simbolo della ferocia nazifascista in Toscana. Il via con un breve concerto di Cisco Belotti, cantautore e già cantante dei Modena City Ramblers. In mattinata sono intervenuti, in presenza, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Celebrato il 25a Sant'Anna di, luogo simbolo della ferocia nazifascista in Toscana. Il via con un breve concerto di Cisco Belotti, cantautore e già cantante dei Modena City Ramblers. In mattinata sono intervenuti, in presenza, il presidente della regione Toscana Eugenioe il sindaco di, Maurizio Verona L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema: con l’intervento di Giani. In video Fico e Segre - qn_lanazione : 25 aprile Sant'Anna di Stazzema, Segre: 'Quando accaduto può tornare a minacciarci - FaralliGabriele : Qualche anno fa sulle Alpi Apuane vicino a Sant’Anna di Stazzema. Per non dimenticare mai. #Liberazione… - Lorraine_books : RT @stendhapp: Per il 25 aprile vi proponiamo un tour dei luoghi della Resistenza, per festeggiare la bellezza della libertà! Castiglione d… - stendhapp : Per il 25 aprile vi proponiamo un tour dei luoghi della Resistenza, per festeggiare la bellezza della libertà! Cast… -