Volontaria italiana aggredita nel sonno e uccisa in Perù: aiutava i bambini poveri (Di sabato 24 aprile 2021) È stata aggredita nel sonno ed è morta in ospedale in Perù Nadia De Munari, una cinquantenne di origini vicentine che lavorava come Volontaria e missionaria laica nel Paese sudamericano dal 1995. ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021) È stataneled è morta in ospedale inNadia De Munari, una cinquantenne di origini vicentine che lavorava comee missionaria laica nel Paese sudamericano dal 1995. ...

Advertising

fanpage : Nadia Munari, volontaria in Perù dal 1995, è stata assassinata nel sonno in casa sua - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Volontaria italiana aggredita nel sonno e uccisa in Perù: aiutava i bambini poveri - Ali_Grimaldi : RT @Cubano_74: Nadia Munari, volontaria in Perù dal 1995, è stata assassinata nel sonno in casa sua - Lauradiroma1 : RT @leggoit: #Volontaria italiana aggredita nel sonno e uccisa in Perù: aiutava i bambini poveri - leggoit : #Volontaria italiana aggredita nel sonno e uccisa in Perù: aiutava i bambini poveri -