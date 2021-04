Vaccini | attese per mercoledì in Campania altre 200 000 dosi di Pfizer

(Di sabato 24 aprile 2021) Aumenta la prossima settimana la dotazione dicontro il covid19 per laè infatti prevista la consegna a Napoli di circa 200.000del vaccino, che verranno poi smistate dalla Regione a tutte le Asl. Un aumento rispetto alle 148.000inviate nelle scorse settimane. L’approvvigionamento divaccinali continua anche per gli altri tipi vaccino con due consegneper martedì: 22.500 ledi Moderna e 12.700 quelle di Astrazeneca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

