Uomini contati in difesa per Inzaghi, sono sei gli assenti per l'Udinese (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 25 aprile, ore 12.30, presso lo stadio "Ciro Vigorito" contro l'Udinese. Solo quattro i difensori a disposizione, oltre al giovane Pastina, considerando le assenze di Foulon, Letizia e Tuia. Assenze anche negli altri reparti: centrocampo fuori causa Tello, mentre in avanti non ci saranno Caprari e Moncini. Rispetto alla sfida con il Genoa torna a disposizione Sau. Questi i convocati della Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Diambo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Iago Falque, Sau, Di Serio, Gaich, Lapadula.

