“Sta per succedere”. Ilary Blasi, le brutte voci si moltiplicano. La ‘mazzata’ è ormai dietro l’angolo (Di sabato 24 aprile 2021) Non è affatto un momento facile per Ilary Blasi. Nonostante le premesse fossero favorevoli, per la conduttrice televisiva si sta verificando una situazione inaspettata alla vigilia. E i vertici di Mediaset starebbero pensando di giungere ad una decisione clamorosa. Sicuramente la moglie di Francesco Totti sta vivendo questo periodo in modo molto triste, ma la sua speranza è che comunque possano esserci delle variazioni positive nell’arco delle prossime settimane. Anche se pare difficile per ora. Riguarda la situazione legata a ‘L’Isola dei Famosi’. A proposito del reality show, la puntata andata in onda giovedì 22 aprile 2021 ha fatto registrare il 16,9% di share, tirando fuori a morsi un nuovo record negativo dopo quello registrato il 15 aprile scorso con 2.942.000 e il 17,10%. Mentre la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha stravinto la gara di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Non è affatto un momento facile per. Nonostante le premesse fossero favorevoli, per la conduttrice televisiva si sta verificando una situazione inaspettata alla vigilia. E i vertici di Mediaset starebbero pensando di giungere ad una decisione clamorosa. Sicuramente la moglie di Francesco Totti sta vivendo questo periodo in modo molto triste, ma la sua speranza è che comunque possano esserci delle variazioni positive nell’arco delle prossime settimane. Anche se pare difficile per ora. Riguarda la situazione legata a ‘L’Isola dei Famosi’. A proposito del reality show, la puntata andata in onda giovedì 22 aprile 2021 ha fatto registrare il 16,9% di share, tirando fuori a morsi un nuovo record negativo dopo quello registrato il 15 aprile scorso con 2.942.000 e il 17,10%. Mentre la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha stravinto la gara di ...

Advertising

capuanogio : #Ceferin sta facendo di tutto per passare dalla parte del torto. Discutere la #SuperLeague è opporsi è un conto, il… - antoniopalmieri : Quale giorno migliore di questo, la #GiornataMondialeDelLibro, per dirti che sta per uscire un mio nuovo libro? Tra… - ZZiliani : Complimenti vivissimi a quel fesso autentico di #Gazidis che scodinzolando dietro a #Perez, #Laporta e #Agnelli, gi… - lo_spallettone : @Inter esci il comunicato per favore zittiscilo una volta per tutte .. sennò poi Cazzaroni ci marcia dietro per un… - FabioMeli14 : RT @MaryDiDio2: La critica costruttiva ci sta sono la prima ad averla fatta ed essere delusa , ma insultare un presidente che per 9 anni di… -