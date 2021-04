Serie B, Pisa: non basta la doppietta di Marconi, 2 - 2 a Pordenone (Di sabato 24 aprile 2021) LIGNANO SABBIADORO - Termina 2 - 2 la gara di recupero tra Pordenone e Pisa : per due volte sono stati gli ospiti a passare in vantaggio, con Marconi in entrambe le occasioni (la seconda su calcio di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021) LIGNANO SABBIADORO - Termina 2 - 2 la gara di recupero tra: per due volte sono stati gli ospiti a passare in vantaggio, conin entrambe le occasioni (la seconda su calcio di ...

Advertising

Gazzetta_it : Marconi illude il Pisa, il Pordenone non molla e pareggia in 10 #PordenonePisa 2-2 - zazoomblog : Pagelle Pordenone-Pisa 2-2: voti e tabellino Serie B 2020-2021 - #Pagelle #Pordenone-Pisa #tabellino - sportli26181512 : Pordenone-Pisa 2-2: La rete segnata da Zammarini ha permesso al di riagguantare il Pisa. Nel match valido per la tr… - sportface2016 : #SerieB, il tabellino e le pagelle di #PordenonePisa - sportli26181512 : Serie B, Pisa: non basta la doppietta di Marconi, 2-2 a Pordenone: Due volte avanti, i nerazzurri si fanno rimontar… -