Scontro sul Superbonus, ora anche i 5 Stelle minacciano Draghi (Di sabato 24 aprile 2021) In dubbio il via libera del Movimento 5 Stelle al piano per la ripresa se non conterrà la proroga del Superbonus. "Per il M5s sarà molto difficile dire sì al Pnrr qualora non dovessero arrivare garanzie su questa estensione" del Superbonus al 2023, "perché una brusca interruzione del percorso avviato avrebbe effetti nefasti su una macchina virtuosa che si è appena messa in moto. Il presidente Draghi lanci un segnale e si impegni subito davanti al Parlamento: bisogna dare certezze tanto alle imprese tanto ai cittadini". Lo scrivono in una nota i senatori M5s della commissione Industria, Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. Il Movimento 5 Stelle si attende ora un segnale dal premier Mario Draghi dopo aver appreso che la ...

Scontro sul Superbonus, ora anche i 5 Stelle minacciano Draghi Il Movimento 5 Stelle si attende ora un segnale dal premier Mario Draghi dopo aver appreso che la proroga del Superbonus al 110%, chiesta a gran voce anche dall'Associazione delle banche italiane (Abi ...

