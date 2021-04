Sassuolo-Sampdoria 1-0, Berardi: “Mettiamo pressione a chi sta davanti” (Di sabato 24 aprile 2021) “Sicuramente la Sampdoria ci chiudeva tutti gli spazi, siamo stati bravi a muovere veloce la palla e cercare la verticalizzazione. Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria: Mettiamo pressione a chi ci sta davanti, sperando in qualche passo falso delle nostre avversarie“. Lo ha detto Domenico Berardi, autore del gol decisivo nella vittoria del Sassuolo contro la Sampdoria. “Io sto bene e cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni – prosegue l’attaccante a DAZN – Questo è un grande gruppo, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita. Dobbiamo provare a vincerle tutte. La dedica? A mio figlio e alla mia ragazza”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Sicuramente laci chiudeva tutti gli spazi, siamo stati bravi a muovere veloce la palla e cercare la verticalizzazione. Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria:a chi ci sta, sperando in qualche passo falso delle nostre avversarie“. Lo ha detto Domenico, autore del gol decisivo nella vittoria delcontro la. “Io sto bene e cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni – prosegue l’attaccante a DAZN – Questo è un grande gruppo, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita. Dobbiamo provare a vincerle tutte. La dedica? A mio figlio e alla mia ragazza”. SportFace.

