“Recovery Plan chiuso nel suo complesso”: Draghi convoca i ministri per le 21.30. Ma la discussione con l’Unione europea non è conclusa (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo più di 10 ore di tensione e trattative, fonti di governo hanno fatto sapere che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è “nel suo complesso è chiuso” e l’atteso Consiglio dei ministri – che avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è stato convocato per le 21.30. Frasi rassicuranti anche da Bruxelles, da dove fonti Ue fanno sapere che il dialogo tra la Commissione e il governo è alle “rifiniture”. La via d’uscita per arrivare all’accordo politico sul Recovery Plan superando l’impasse sulla proroga del Superbonus era stata individuata nel pomeriggio, ma nel frattempo sono emersi altri problemi. Che hanno a che fare appunto con il giudizio della Commissione europea, da cui dipende l’esborso delle risorse. Il dialogo procede lentamente, nonostante una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo più di 10 ore di tensione e trattative, fonti di governo hanno fatto sapere che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è “nel suo” e l’atteso Consiglio dei– che avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è statoto per le 21.30. Frasi rassicuranti anche da Bruxelles, da dove fonti Ue fanno sapere che il dialogo tra la Commissione e il governo è alle “rifiniture”. La via d’uscita per arrivare all’accordo politico sulsuperando l’impasse sulla proroga del Superbonus era stata individuata nel pomeriggio, ma nel frattempo sono emersi altri problemi. Che hanno a che fare appunto con il giudizio della Commissione, da cui dipende l’esborso delle risorse. Il dialogo procede lentamente, nonostante una ...

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - simzed : RT @Keynesblog: Abbiamo messo i competenti ma non riescono a fare un Recovery Plan in linea con le indicazioni europee. Cialtroliberisti. - serebellardinel : Addio al #PianoAmald,i briciole per la ricerca nel #RecoveryPlan del #governodeipeggiori !!! #RidateciConte -