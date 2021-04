Advertising

salernotoday : Raid notturni in negozi e locali del centro storico di Salerno: arrestati i due responsabili - telecitynews24 : ?? DOPO I RAID NOTTURNI, I COMMERCIANTI CHIEDONO SICUREZZA ?? Le nostre interviste [VIDEO] ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Raid notturni

SalernoToday

Gelaterie, pizzerie e bar del centro nel mirino dei ladri, durante le chiusure: 'Chi ci tutela?' 21 marzo 2021 Sono stati individuati i ladri che avevano preso di mira diversi esercizi commerciali nel ...FIRENZE - Dai vetri infranti per svaligiare le auto in sosta alle gomme bucate neied è ripreso anche lo spaccio di stupefacenti, così i Cittadini Attivi di San Jacopino descrivono la situazione del rione nelle ultime settimane. Una grande piazza e tante strade ...Ignoti hanno compiuto un raid all’interno degli uffici di un’azienda la cui sede sorge a poche decine di metri dalla Vecchia Aurelia, ma il bottino, in euro, che si sono portati via è davvero di ...MANTOVA - Doppio episodio predatorio quello occorso nella notte tra venerdì e sabato nella zona commerciale di via Legnago. Ad essere preso di mira per ...