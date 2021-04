Quando si potrà andare al mare: le regole per la spiaggia in attesa dell’estate 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Le temperature dell’ultima settimana sono state quelle tipicamente autunnali se non invernali. Tuttavia, il mese di Maggio si avvicina e la domanda sorge spontanea. Si potrà andare al mare quest’estate? Al momento è stato dato il via libera agli stabilimenti balneari il 15 maggio, ma nel decreto n.52 del 22 aprile approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, non viene trattato l’argomento “Estate”. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile 2021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco Le parole del Ministro e le nuove regole A chiarire la situazione, è stato Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo: “Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Le temperature dell’ultima settimana sono state quelle tipicamente autunnali se non invernali. Tuttavia, il mese di Maggio si avvicina e la domanda sorge spontanea. Sialquest’estate? Al momento è stato dato il via libera agli stabilimenti balneari il 15 maggio, ma nel decreto n.52 del 22 aprile approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, non viene trattato l’argomento “Estate”. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco Le parole del Ministro e le nuoveA chiarire la situazione, è stato Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo: “Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura ...

