Parma-Crotone 3-4, Cosmi: “Simy deve andare via. Questa squadra è forte, peccato” (Di sabato 24 aprile 2021) “Difficilmente in Serie A ho allenato una squadra con una facilità simile di arrivare alla soluzione finale. Poche squadre possono vantare di avere questi giocatori, come Ounas e Messias. È un peccato. Venivamo da sei sconfitte, sempre con un gol di scarto e questo non è scontato”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Crotone, Serse Cosmi dopo la vittoria per 4-3 sul Parma. Ounas e compagni rinviano l’appuntamento con la matematica retrocessione e si portano a -2 proprio dalla squadra di D’Aversa. Sette gol in totale e fase difensiva sul banco degli imputati: “Gli errori in difesa nascono da posizionamenti sbagliati. Ci manca quella disperazione che ha fatto fare punti ad altre squadre che non sono migliori. Questo aspetto è determinante”. E su Simy, autore di una ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Difficilmente in Serie A ho allenato unacon una facilità simile di arrivare alla soluzione finale. Poche squadre possono vantare di avere questi giocatori, come Ounas e Messias. È un. Venivamo da sei sconfitte, sempre con un gol di scarto e questo non è scontato”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Sersedopo la vittoria per 4-3 sul. Ounas e compagni rinviano l’appuntamento con la matematica retrocessione e si portano a -2 proprio dalladi D’Aversa. Sette gol in totale e fase difensiva sul banco degli imputati: “Gli errori in difesa nascono da posizionamenti sbagliati. Ci manca quella disperazione che ha fatto fare punti ad altre squadre che non sono migliori. Questo aspetto è determinante”. E su, autore di una ...

