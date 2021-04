Pallanuoto | Euro Cup 2021 | Szolnoki Dozsa-OSC Budapest 14-11 nell’andata della finale tutta magiara

(Di sabato 24 aprile 2021) Si è disputata questa sera a Szolnok, in Ungheria, lad’andata dell’Cupdimaschile: nel derby magiaro traed OSC, a spuntarla sono stati i padroni di casa, vittoriosi per 14-11. L’Orvosi proverà a ribaltare il risultato odierno nella gara di ritorno in programma asabato 8 maggio. TABELLINO-OSC14-11 (2-3, 5-4, 3-1, 4-3): V. Nagy, Angyal, Szeghalmi 2, Schmolcz 1, A. Nagy 1, D. Pijetlovic 1, D. Jansik 1, Ge. Kovacs, Konarik 1, F. Filipovic 5, Drasovic 2, Teleki, Banyai. All. Gocic. OSC: Levai, Sziladi, K. Manhercz 3 (1 ...

Advertising

filippodipaila : @CucchiRiccardo Per prima fu Berlusconi. Zorzi pallavolo 400milioni,rugby, pallanuoto. Per fare la TV dello sport.… - pellegrino_fra : @kittesencul @BozzoAlberto @vpmakishima @gianlucac1 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Euro

Mfsport.net

... motonautica, mountain bike, nuoto (salvamento e sincronizzato), pallacanestro,, ... un voucher All Sport per 150in materiali sportivi e un kit di prodotti firmati Welcare). ISCRIVITI ...... motonautica, mountain bike, nuoto (salvamento e sincronizzato), pallacanestro,, ... un voucher All Sport per 150in materiali sportivi e un kit di prodotti firmati Welcare). Votazioni ...Si è disputata questa sera a Szolnok, in Ungheria, la finale d'andata dell'Euro Cup 2021 di pallanuoto maschile: nel derby magiaro tra Szolnoki Dozsa ed OSC Budapest, a spuntarla sono stati i padroni ...Lo stop alle due piscine getta nel caos l'attività delle numerose squadre di pallanuoto e dei nuotatori delle varie ... “Dovremo spendere fra un milione e mezzo o due milioni di euro ed è chiaro che ...