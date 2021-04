Nier Replicant: Come sbloccare tutti i finali (Di sabato 24 aprile 2021) Se avete giocato qualche capitolo di Nier,saprete che il titolo è caratterizzato dalla presenza di molteplici finali, Replicant non è da meno. Il remake non solo propone i 4 finali del gioco originale ma anche un quinto inedito. A seguire vi riportiamo i passaggi da seguire per vederli tutti. Come sbloccare tutti i finali in Nier Replicant Se il primo finale è visibile semplicemente portando a termine l’avventura principale, per i restanri dovrete procedere Come segue: Ricaricate il salvataggio dopo aver finito l’avventura, rigiocate la seconda parte fino alla fine Ricaricate il salvataggio dopo aver finito l’avventura ed assicuratevi di recuperare tutte e 33 le armi, dopo di ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 24 aprile 2021) Se avete giocato qualche capitolo di,saprete che il titolo è caratterizzato dalla presenza di molteplicinon è da meno. Il remake non solo propone i 4del gioco originale ma anche un quinto inedito. A seguire vi riportiamo i passaggi da seguire per vederliinSe il primo finale è visibile semplicemente portando a termine l’avventura principale, per i restanri dovrete procederesegue: Ricaricate il salvataggio dopo aver finito l’avventura, rigiocate la seconda parte fino alla fine Ricaricate il salvataggio dopo aver finito l’avventura ed assicuratevi di recuperare tutte e 33 le armi, dopo di ...

Advertising

Tanzen : Milanesi! Dal 23 al 30 aprile sarà possibile ordinare presso Cocciuto una pizza speciale NieR Replicant, con ingred… - tech_gamingit : Nier Replicant Guida: Come sbloccare tutti i finali - oOShinobi777Oo : Nier Replicant Guida: Come sbloccare tutti i finali - tech_gamingit : Disponibile GRATIS il pack 4 YoRHa per Nier Replicant ver.1.22474487139, il quale aggiunge 4 armi e costumi tratti… - oOShinobi777Oo : Disponibile GRATIS il pack 4 YoRHa per Nier Replicant ver.1.22474487139, il quale aggiunge 4 armi e costumi tratti… -