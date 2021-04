Nel Pnrr serve più coraggio sulla Sanità

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Nell’ultima versione del Recovery plan, quella che oggi il Consiglio dei ministri esaminerà per l’invio a Bruxelles entro il 30 aprile, non c’è più un passaggio rilevante per la. È sparito infatti il riferimento a una riforma della nomina dei primari ospedalieri, che aveva come obiettivo quello di tenere fuori la politica dagli ospedali. Un meccanismo per rendere trasparente la selezione dei primari e fare in modo che il criterio usato non sia più l’appartenenza politica ma la competenza. Nel paragrafo su “Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione”, in una precedente versione del, c’era infatti scritto che: “Il settore dellaoggi più che mai richiede correttezza e trasparenza. Ad esempio, vi sono norme sulle nomine dei primari ospedalieri che prevedono una valutazione tecnica di una commissione ...