Milva | commenti choc da no vax dopo la morte | “Ti ha fatto bene il vaccino”

(Di sabato 24 aprile 2021)è morta a 81 anni e, proprio oggi, alcuni no vax hanno scritto messaggi incommentabili sotto il post in cui diceva di essersi vaccinata Mondo della musica in lutto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Milva commenti

Un'autentica vergogna quella che sta andando in scena in queste ore, perché aisotto al post disi sono aggiunti poi tweet e messaggi ancor più diffusi. " Io mi vaccino perché tengo ......la foto di Mara Venier con il marito Nicola Carraro ha ottenuto tantissimi 'mi piace' e... Domenica In, anticipazioni puntata di domani: Mara Venier farà un omaggio adopo la sua morte? ...Milva morta, insulti choc dei no vax sui social. «Io mi vaccino perchè tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e ...BOLOGNA - "Tutto il mondo del teatro e della musica italiana piange una grande artista. Ciao Rossa!". Con queste poche, essenziali parole Gianni Morandi ...