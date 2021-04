Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, storia di un grande amore (Di sabato 24 aprile 2021) Massimo Ciavarro che vedremo oggi tra gli ospiti di Verissimo a partire dalle 15:30 su Canale 5 insieme al figlio Paolo avuto dall’ex moglie Eleonora Giorgi. Nel salotto Mediaset del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin padre e figlio si racconteranno insieme per la prima volta. Negli anni Ottanta Massimo Ciavarro è reduce da un’esperienza nei fotoromanzi ed all’attivo il debutto sul grande schermo diretto da Alfredo Rizzo. Eleonora Giorgi è già un’affermata sex symbol del cinema fresca vincitrice del David di Donatello nel 1982 con “Borotalco” film di Carlo Verdone. Ciavarro e la Giorgi nel 1983 sono nel cast di Sapore Di “Mare 2…Un Anno Dopo“: tra i due nasce una storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)che vedremo oggi tra gli ospiti di Verissimo a partire dalle 15:30 su Canale 5 insieme al figlio Paolo avuto dall’ex moglie. Nel salotto Mediaset del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin padre e figlio si racconteranno insieme per la prima volta. Negli anni Ottantaè reduce da un’esperienza nei fotoromanzi ed all’attivo il debutto sulschermo diretto da Alfredo Rizzo.è già un’affermata sex symbol del cinema fresca vincitrice del David di Donatello nel 1982 con “Borotalco” film di Carlo Verdone.e lanel 1983 sono nel cast di Sapore Di “Mare 2…Un Anno Dopo“: tra i due nasce una...

