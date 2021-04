Lorella Cuccarini a Verissimo, la ballerina emozionata per il messaggio di Pippo Baudo: “Come un padre” (Di sabato 24 aprile 2021) In video-collegamento dal palco di Amici, le maestre Arisa e Lorella Cuccarini intervengono a Verissimo per un saluto speciale a Silvia Toffanin. Entrambe alla loro prima esperienza nel talent, la ballerina e la cantante ricevono delle bellissime sorprese dallo studio. A cominciare dal video-messaggio di Pippo Baudo alla Cuccarini, visibilmente emozionata. Arisa e Lorella Cuccarini, da Amici a Verissimo Nuovo appuntamento con Verissimo e anche quest’oggi ampio spazio ai protagonisti di Amici e alle loro storie. Se la scorsa puntata Silvia Toffanin si è intrattenuta con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, questa volta a video-collegarsi dal palco del talent sono Arisa ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021) In video-collegamento dal palco di Amici, le maestre Arisa eintervengono aper un saluto speciale a Silvia Toffanin. Entrambe alla loro prima esperienza nel talent, lae la cantante ricevono delle bellissime sorprese dallo studio. A cominciare dal video-dialla, visibilmente. Arisa e, da Amici aNuovo appuntamento cone anche quest’oggi ampio spazio ai protagonisti di Amici e alle loro storie. Se la scorsa puntata Silvia Toffanin si è intrattenuta con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, questa volta a video-collegarsi dal palco del talent sono Arisa ...

CamixLipa : RT @ahoy_mat: Lorella Cuccarini un acquisto pazzesco per #Amici20. Dobbiamo ringraziarla per le nostre ame, le infinite dinamiche create e… - CamixLipa : RT @ahoy_mat: Nemicamatissima 2 su Canale 5 con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, prodotta dalla Fascino. Pensaci Piersilvio. - ahoy_mat : Nemicamatissima 2 su Canale 5 con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, prodotta dalla Fascino. Pensaci Piersilvio. - mattehwmars : D'altronde da Pippo, che ha scoperto Lorella Cuccarini, cosa potevamo aspettarci se non che mettesse in vetta Tancr… - CinguettaTV : Lorella Cuccarini anche in rai non ha mai sparlato di #Mediaset, azienda dove è stata per anni ed è cresciuta con t… -