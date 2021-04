Leonardo acquista il 25 | 1 per cento di Hensoldt

Leggi su newsmondo

(Di sabato 24 aprile 2021)hato il 25,1 perdiper 606 milioni. Profumo: “Siamo entusiasti”. MILANO –hato il 25,1% diper 606 milioni, 23 euro per azione. La trattativa, iniziata nelle scorse settimane, si è conclusa con la fumata bianca. Un affare sicuramente importante per l’azienda italiana visto che la società per l’elettronica nella difesa tedesca può dare quel cambio di passo fondamentale per aumentare gli introiti e guardare con molta fiducia anche al futuro dopo la pandemia. Nei prossimi mesi la stessa società italiana potrebbe decidere dire altre azioni per aumentare la propria presenza in questa azienda. Ma al momentoha la maggiore quota insieme a Kreditanstalt fur ...