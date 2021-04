Laura Pausini agli Oscar 2021 per il pre-show: “È stato magico” (Di sabato 24 aprile 2021) Laura Pausini agli Oscar 2021 si esibirà nel pre-show con la canzone Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé. Il pubblico mondiale la vedrà solo nella notte tra domenica e lunedì ma la performance è già stata registrata, nelle scorse ore. La Pausini infatti si trova ciò in America da qualche giorno e ha aggiornato i fan sulla performance che stava preparando, registrata stanotte con Diane Warren al piano. Lo show, infatti, che accoglierà le esibizioni musicali sulle note delle canzoni in gara agli Oscar 2021, non sarà trasmesso in diretta ma in differita a causa delle normative anti-Covid che hanno richiesto un’attenzione maggiore nella preparazione. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 aprile 2021)si esibirà nel pre-con la canzone Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé. Il pubblico mondiale la vedrà solo nella notte tra domenica e lunedì ma la performance è già stata registrata, nelle scorse ore. Lainfatti si trova ciò in America da qualche giorno e ha aggiornato i fan sulla performance che stava preparando, registrata stanotte con Diane Warren al piano. Lo, infatti, che accoglierà le esibizioni musicali sulle note delle canzoni in gara, non sarà trasmesso in diretta ma in differita a causa delle normative anti-Covid che hanno richiesto un’attenzione maggiore nella preparazione. ...

