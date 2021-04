Grillo, Lega: Salvini non ha mai chiesto né avuto informazioni segrete (Di sabato 24 aprile 2021) – Matteo Salvini – afferma un comunicato della Lega – “non ha mai parlato di informazioni riservate sull’inchiesta a carico di Ciro Grillo, non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all’avvocato Giulia Bongiorno come fonte di informazioni segrete. “Pochi giorni fa, ricorda il comunicato, un unico quotidiano ha riportato un virgolettato generico e falso, una errata ricostruzione dell’intervista rilasciata dal leader della Lega alla trasmissione di Rete4, Quarta Repubblica, andata in onda lunedì scorso. “Resta – sottolinea il comunicato – l’indignazione e lo sconcerto per polemiche montate su un falso, e soprattutto per un sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, che si è permessa insinuazioni infamanti sulla base di ricostruzioni errate e che non ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021) – Matteo– afferma un comunicato della– “non ha mai parlato diriservate sull’inchiesta a carico di Ciro, non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all’avvocato Giulia Bongiorno come fonte di. “Pochi giorni fa, ricorda il comunicato, un unico quotidiano ha riportato un virgolettato generico e falso, una errata ricostruzione dell’intervista rilasciata dal leader dellaalla trasmissione di Rete4, Quarta Repubblica, andata in onda lunedì scorso. “Resta – sottolinea il comunicato – l’indignazione e lo sconcerto per polemiche montate su un falso, e soprattutto per un sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, che si è permessa insinuazioni infamanti sulla base di ricostruzioni errate e che non ...

