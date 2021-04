Ginnastica, Salvatore Maresca esplode agli anelli! Thor tuona, bronzo tempestoso agli Europei (Di sabato 24 aprile 2021) Salvatore Maresca si rivela un cecchino implacabile e si consacra alla sua prima grande uscita internazionale, vincendo un’incredibile, spettacolare e inattesa medaglia di bronzo agli anelli agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Il campano ha fatto saltare il banco sul castello di Basilea e a 27 anni ha raggiunto l’apice di una carriera che è soltanto agli inizi: prima di questa settimana, infatti, il ribattezzato Thor non aveva mai avuto la possibilità di competere in grandi eventi, ha mostrato belle cose negli ultimi mesi e si è meritato questa convocazione, onorandola con un risultato meraviglioso. Salvatore ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)si rivela un cecchino implacabile e si consacra alla sua prima grande uscita internazionale, vincendo un’incredibile, spettacolare e inattesa meda dianelli2021 diartistica. Il campano ha fatto saltare il banco sul castello di Basilea e a 27 anni ha raggiunto l’apice di una carriera che è soltantoinizi: prima di questa settimana, infatti, il ribattezzatonon aveva mai avuto la possibilità di competere in grandi eventi, ha mostrato belle cose negli ultimi mesi e si è meritato questa convocazione, onorandola con un risultato meraviglioso....

