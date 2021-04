Genoa sempre più al sicuro: battuto lo Spezia 2-0 (Di sabato 24 aprile 2021) Il Genoa fa un enorme passo verso la salvezza, battendo lo Spezia nella prima sfida della 33^ giornata. Parte decisamente meglio la squadra di Ballardini, che schiaccia gli avversari molto distratti nella prima frazione. Alla mezzora annullato col VAR un gol ai rossoblù: Pandev deposita in rete un pallone vagante in area, ma poco prima c’era stato un contatto falloso tra Destro e Provedel. L’episodio irrita il macedone, che si fa ammonire sull’azione successiva. Così l’allenatore del Genoa lo cambia ad inizio ripresa, butta nella mischia Scamacca e l’attaccante gli risolve la partita. La rete che decide l’incontro arriva al 62’, quando il giocatore appoggia in tap-in la respinta approssimativa di Provedel sul destro di Zappacosta, tra i migliori in campo. Lo Spezia si scuote, cerca disperatamente il pareggio che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Ilfa un enorme passo verso la salvezza, battendo lonella prima sfida della 33^ giornata. Parte decisamente meglio la squadra di Ballardini, che schiaccia gli avversari molto distratti nella prima frazione. Alla mezzora annullato col VAR un gol ai rossoblù: Pandev deposita in rete un pallone vagante in area, ma poco prima c’era stato un contatto falloso tra Destro e Provedel. L’episodio irrita il macedone, che si fa ammonire sull’azione successiva. Così l’allenatore dello cambia ad inizio ripresa, butta nella mischia Scamacca e l’attaccante gli risolve la partita. La rete che decide l’incontro arriva al 62’, quando il giocatore appoggia in tap-in la respinta approssimativa di Provedel sul destro di Zappacosta, tra i migliori in campo. Losi scuote, cerca disperatamente il pareggio che ...

Advertising

napolista : Genoa sempre più al sicuro: battuto lo Spezia 2-0 Rete di Scamacca all’ora di gioco, i bianconeri si svegliano solo… - andresalis : RT @paopas12: Var per noi: MAI Var per gli altri: SEMPRE Rigori per noi: 1 ?? Allora ditelo che ci odiate! ?? #genoa - Gianpergliamici : Genoa graziato dalla divina Provedel. Gol di Scamacca. #genoaspezia E sempre #CeferinOut - Bebar85 : La formazione del #Genoa è votata a fare la partita e la stiamo facendo ma non riusciamo a fare gol. Abbiamo la qua… - Adelina728 : RT @paopas12: Var per noi: MAI Var per gli altri: SEMPRE Rigori per noi: 1 ?? Allora ditelo che ci odiate! ?? #genoa -