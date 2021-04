Futsal FF Napoli, stagione da record: 24 vittorie in 24 partite (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo aver conquistato, lo scorso 20 marzo, la promozione diretta in Serie A con oltre un mese d’anticipo, dominando di fatto il girone D della Serie A2, e dopo aver conseguito, domenica 18 aprile, la vittoria anche nella Coppa Italia di categoria, battendo in finale per 5-0, al temine della cosiddetta “Final Eight”, l’altra neopromossa, nonché vincitrice del girone B, Olimpus Roma (anch’essa imbattuta, fino a quel momento, in stagione…), la squadra di Calcio a 5 “FF Napoli”, con la vittoria conseguita oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Cercola nell’ultima giornata di campionato contro il Futsal Polistena, è riuscita a centrare anche l’invidiabile (e insuperabile!) obiettivo di aver concluso la stagione a punteggio pieno, avendo ottenuto venti vittorie su venti in campionato (e potevano essere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo aver conquistato, lo scorso 20 marzo, la promozione diretta in Serie A con oltre un mese d’anticipo, dominando di fatto il girone D della Serie A2, e dopo aver conseguito, domenica 18 aprile, la vittoria anche nella Coppa Italia di categoria, battendo in finale per 5-0, al temine della cosiddetta “Final Eight”, l’altra neopromossa, nonché vincitrice del girone B, Olimpus Roma (anch’essa imbattuta, fino a quel momento, in…), la squadra di Calcio a 5 “FF”, con la vittoria conseguita oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Cercola nell’ultima giornata di campionato contro ilPolistena, è riuscita a centrare anche l’invidiabile (e insuperabile!) obiettivo di aver concluso laa punteggio pieno, avendo ottenuto ventisu venti in campionato (e potevano essere ...

LuigiGelli : RT @ale_clem: Un capolavoro! I miei più sinceri complimenti alla squadra della @ffnapoli per la #promozione in serie A1 e per la #vittoria… - ale_clem : Un capolavoro! I miei più sinceri complimenti alla squadra della @ffnapoli per la #promozione in serie A1 e per la… - Frances95270359 : RT @CorCampania: ?? Il #Napoli Futsal vince la #CoppaItalia di Serie A2 contro l’Olimpus #Roma. Capitolini battuti per un roboante 5-0. Gol… - CorCampania : ?? Il #Napoli Futsal vince la #CoppaItalia di Serie A2 contro l’Olimpus #Roma. Capitolini battuti per un roboante 5… - larampait : (VIDEO) #Calcioa5. Un gol di #Fortino regala la finale di #CoppaItalia al #Napoli -