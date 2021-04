Fortnite: ecco la data d’uscita della skin di Neymar JR (Di sabato 24 aprile 2021) Arrivato l’annuncio della data d’uscita della skin di Neymar JR su Fortnite. Il campione brasiliano presto sbarcherà sul titolo battle royale più famoso di sempre Le collaborazioni di Fortnite sono state e sono tuttora molteplici e molto molto proficue, soprattutto in termini di guadagno. Si ricordano quelle che hanno portato all’interno del gioco personaggi come John Wick, gli eroi Marvel, Kratos, Master Chief e tanti altri ancora. Tra i personaggi reali, però, più attesi figura sicuramente il campione di calcio brasiliano Neymar JR e, poche ore fa, Epic ha annunciato la data d’uscita della sua skin personalizzata di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 aprile 2021) Arrivato l’annunciodiJR su. Il campione brasiliano presto sbarcherà sul titolo battle royale più famoso di sempre Le collaborazioni disono state e sono tuttora molteplici e molto molto proficue, soprattutto in termini di guadagno. Si ricordano quelle che hanno portato all’interno del gioco personaggi come John Wick, gli eroi Marvel, Kratos, Master Chief e tanti altri ancora. Tra i personaggi reali, però, più attesi figura sicuramente il campione di calcio brasilianoJR e, poche ore fa, Epic ha annunciato lasuapersonalizzata di ...

Advertising

SKYFIRE_LEAKS : #Fortnite @neymarjr Teaser Breakdown v2: Ecco tutte le parti della skin Neymar Jr che conosciamo finora, suddivis… - tuttoteKit : #Fortnite: ecco la data d'uscita della skin di Neymar JR #Android #EpicGames #IOS #NeymarJR #NintendoSwitch #PC… - fortnite_leakk : Ecco le Sezioni del Negozio Oggetti di oggi •Giornaliero •In primo piano (x2) •Aloy Horizon Zero Dawn •Major… - infoitscienza : Il lancio della nuova mappa di Call of Duty: Warzone ricorda Fortnite, ecco perché - SKYFIRE_LEAKS : Ieri Epic ha rilasciato per sbaglio i cambiamenti che avverranno nella Creativa nella v16.30. Ecco quali saranno!… -