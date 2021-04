Etiopia: la diga della discordia (Di sabato 24 aprile 2021) L'Etiopia sta costruendo un gigantesco sbarramento sul Nilo azzurro per sconfiggere la siccità e produrre elettricità. Ma per Egitto e Sudan è una minaccia alla propria sicurezza nazionale. Uno scontro dalle conseguenze imprevedibili. Di tanti conflitti ignorati, questo non passerebbe inosservato. È tensione sempre più alta tra Etiopia, Egitto e Sudan, tre giganti dell'Africa orientale, e la causa è la risorsa delle risorse: l'acqua. L'immensa diga che il governo di Addis Abeba ha quasi completato sul Nilo azzurro, riduce la portata del fiume e potenzialmente gliene consente la futura gestione. Per i Paesi più a valle, una minaccia alla loro stessa esistenza. Molti i tentativi di accordo cercati negli anni, utili solo a esacerbare gli animi. Nei prossimi giorni è previsto un ennesimo summit tra primi ministri. Ma se qualcuno spera, ... Leggi su panorama (Di sabato 24 aprile 2021) L'sta costruendo un gigantesco sbarramento sul Nilo azzurro per sconfiggere la siccità e produrre elettricità. Ma per Egitto e Sudan è una minaccia alla propria sicurezza nazionale. Uno scontro dalle conseguenze imprevedibili. Di tanti conflitti ignorati, questo non passerebbe inosservato. È tensione sempre più alta tra, Egitto e Sudan, tre giganti dell'Africa orientale, e la causa è la risorsa delle risorse: l'acqua. L'immensache il governo di Addis Abeba ha quasi completato sul Nilo azzurro, riduce la portata del fiume e potenzialmente gliene consente la futura gestione. Per i Paesi più a valle, una minaccia alla loro stessa esistenza. Molti i tentativi di accordo cercati negli anni, utili solo a esacerbare gli animi. Nei prossimi giorni è previsto un ennesimo summit tra primi ministri. Ma se qualcuno spera, ...

