Donatella Rettore: “Il dolore per la malattia e l’aborto” (Di sabato 24 aprile 2021) Rettore, all’anagrafe Donatella Rettore, da più di quarant’anni è una delle punte di diamante della musica italiana. Una voce potente che si accompagna a tratti delicati e capelli biondo platino e soprattutto a un bellissimo sorriso. Dietro quel sorriso si celano però dei drammi, come ha raccontato la stessa Rettore a Mara Venier nella puntata di Domenica In del 26 gennaio di un anno fa. Nata nel 1953 a Castelfranco Veneto, esordisce nel 1973 come spalla di Lucio Dalla. Il successo arriva nel 1977 con Donatella Rettore e si conferma nel 1979 con Brivido Divino, l’album che contiene il brano Splendido Splendente. Sin dall’inizio Rettore si distingue per la voce potentissima e per un look davvero eccentrico, che risente molto delle influenze del punk che ha già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021), all’anagrafe, da più di quarant’anni è una delle punte di diamante della musica italiana. Una voce potente che si accompagna a tratti delicati e capelli biondo platino e soprattutto a un bellissimo sorriso. Dietro quel sorriso si celano però dei drammi, come ha raccontato la stessaa Mara Venier nella puntata di Domenica In del 26 gennaio di un anno fa. Nata nel 1953 a Castelfranco Veneto, esordisce nel 1973 come spalla di Lucio Dalla. Il successo arriva nel 1977 cone si conferma nel 1979 con Brivido Divino, l’album che contiene il brano Splendido Splendente. Sin dall’iniziosi distingue per la voce potentissima e per un look davvero eccentrico, che risente molto delle influenze del punk che ha già ...

Advertising

zazoomblog : Donatella Rettore: “Il dolore per la malattia e l’aborto” - #Donatella #Rettore: #dolore #malattia - alex_liccardo : Donatella Rettore: «Il tumore e la perdita di Stefano: un anno da incubo ma ora riparto con Rockopera» #italia… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO MARCELLA BELLA e DONATELLA RETTORE: “Adesso io e Marcella non siamo amiche, siamo sorelle” … - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO MARCELLA BELLA e DONATELLA RETTORE: “Adesso io e Marcella non siamo amiche, siamo sorelle” … - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Marcella Bella, Donatella Rettore e Monica Guerritore -