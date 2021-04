«Diavoli 2» | le prime immagini di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey dal set

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) I vestiti non hanno neanche una piegolina e gli sguardi sono tesi e concentrati, ben consapevoli che potrebbe bastare un nonnulla, un attimo di esitazione, il battito di un occhio più repentino di un altro, per svelare le proprie carte e porre fine al gioco. Dopo il successo della prima stagione, Diavoli, il financial thriller prodotto da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions e realizzato in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, scalda i motori per una seconda stagione che vedrà ancora una volta Alessandro Borghi e Patrick Dempsey come protagonisti. Le riprese sono tutt’ora in corso a Roma, e si sposteranno presto a Londra, la cornice privilegiata della storia. Come sappiamo, i nuovi episodi di Diavoli, che un po’ come The Handmaid’s Tale non avranno più un libro da cui partire, ossia Diavoli di Guido Maria Brera, prenderanno il via nel 2016, con la Brexit alle porte.