Basket: Nba, Thunder ko grazie super Westbrook e Wizards continuano rincorsa playoff (Di sabato 24 aprile 2021) Oklahoma City, 24 apr. -(Adnkronos) - Non si arresta la corsa playoff degli Wizards, che travolgono a domicilio anche i derelitti Thunder - giunti alla 13esima sconfitta in fila (a -1 dal record negativo di franchigia) e incapaci di andare oltre i 20 punti a testa segnati da Darius Bazley e Theo Maledon e dei 18 di Isaiah Roby e Lu Dort. Il 10-2 di parziale con cui Washington apre il secondo tempo condanna i padroni di casa, che si riportano al massimo sul -6 sul finire di 3° quarto senza riuscire ad avvicinarsi di più. Alla sirena finale sono 33 i punti a referto di Bradley Beal, protagonista di un avvincente testa a testa con Steph Curry nella corsa al ruolo di miglior realizzatore Nba: Beal tira 12/24 dal campo, 4/6 dall'arco e aggiunge anche 6 rimbalzi e 3 assist a una partita in cui ha cercato soprattutto il canestro; decisivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba; Nets vincono e sorpassano Sixers in testa a est Turno importante stanotte in Nba. I Nets hanno vinto e preso la classifica della Eastern Conference, sorpassando i Philadelphia Sixers che erano al comando praticamente dall'inizio del torneo. La formazione di Brooklyn, ancora ...

Basket: Nba, Brooklyn batte Boston e torna al comando della Eastern Conference Brooklyn Nets (40 - 20) conquistano nuovamente il primo posto della Eastern Conference, battendo Boston (32 - 28) per 109 - 104 in una partita guidata sin dal secondo quarto (39 - 26 il parziale prima ...

Basket: Nba, i risultati delle partite Metro Basket: Nba, Thunder ko grazie super Westbrook e Wizards continuano rincorsa playoff Alla sirena finale sono 33 i punti a referto di Bradley Beal, protagonista di un avvincente testa a testa con Steph Curry nella corsa al ruolo di miglior realizzatore Nba: Beal tira 12/24 dal campo, 4 ...

Basket: Nba, Gallinari torna e Atlanta batte Miami Condividi questo articolo:Atlanta, 24 apr. – (Adnkronos) – Vittoria fondamentale in chiave playoff per gli Hawks (33-27) che ritrovano Danilo Gallinari sul parquet e battono i Miami Heat (31-29) con i ...

